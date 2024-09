Schwacher Handel in Zürich: SLI zum Start im Minus

Der SLI gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,15 Prozent leichter bei 1 937,89 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,201 Prozent schwächer bei 1 936,93 Punkten in den Mittwochshandel, nach 1 940,84 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 935,45 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 938,64 Einheiten.

SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der SLI bereits um 0,007 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, bei 1 918,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2024, wies der SLI einen Stand von 1 961,39 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2023, wies der SLI einen Wert von 1 730,96 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 9,89 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 023,54 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit ams (+ 2,64 Prozent auf 0,86 CHF), Holcim (+ 0,98 Prozent auf 80,26 CHF), UBS (+ 0,95) Prozent auf 24,42 CHF), Richemont (+ 0,84 Prozent auf 119,90 CHF) und Julius Bär (+ 0,81 Prozent auf 47,16 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Novartis (-2,47 Prozent auf 96,37 CHF), Sandoz (-2,23 Prozent auf 34,63 CHF), SGS SA (-1,08 Prozent auf 93,40 CHF), Lonza (-0,80 Prozent auf 543,00 CHF) und Swiss Re (-0,65 Prozent auf 114,60 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI sticht die Novartis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 238 115 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 242,964 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Julius Bär-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

