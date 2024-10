Schwacher Handel in Zürich: SLI zum Start im Minus

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,06 Prozent schwächer bei 1 983,85 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,040 Prozent stärker bei 1 985,90 Punkten, nach 1 985,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 983,08 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1 985,90 Punkten.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Minus von 0,460 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.09.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 997,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.07.2024, stand der SLI noch bei 1 951,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.10.2023, wies der SLI einen Stand von 1 682,71 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 12,49 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 023,54 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten markiert.

Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Sandoz (+ 1,11 Prozent auf 34,55 CHF), Novartis (+ 0,73 Prozent auf 97,94 CHF), Swiss Re (+ 0,52 Prozent auf 115,00 CHF), Sonova (+ 0,29 Prozent auf 307,50 CHF) und Givaudan (+ 0,26 Prozent auf 4 562,00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Richemont (-1,05 Prozent auf 132,10 CHF), Nestlé (-0,92 Prozent auf 84,28 CHF), Swatch (I) (-0,82 Prozent auf 180,45 CHF), VAT (-0,79 Prozent auf 424,50 CHF) und Logitech (-0,60 Prozent auf 73,12 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 122 354 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 231,733 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,14 zu Buche schlagen. Adecco SA lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,67 Prozent.

