Schwacher Handel in Zürich: SMI am Donnerstagnachmittag im Minus

Am Donnerstag geht es im SMI um 15:42 Uhr via SIX um 0,34 Prozent auf 12 291,84 Punkte nach unten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,412 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,173 Prozent auf 12 312,63 Punkte an der Kurstafel, nach 12 333,93 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 12 234,44 Punkte, das Tageshoch hingegen 12 346,63 Zähler.

SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der SMI bereits um 0,358 Prozent zurück. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 18.06.2024, bei 12 046,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.04.2024, lag der SMI noch bei 11 230,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.07.2023, lag der SMI noch bei 11 103,55 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 10,04 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 12 434,03 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Lonza (+ 3,46 Prozent auf 526,80 CHF), Geberit (+ 1,58 Prozent auf 564,60 CHF), Sika (+ 1,52 Prozent auf 266,50 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,13 Prozent auf 259,90 CHF) und Zurich Insurance (+ 1,11 Prozent auf 482,00 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-4,87 Prozent auf 48,69 CHF), Novartis (-3,54 Prozent auf 95,55 CHF), Logitech (-0,90 Prozent auf 79,46 CHF), Partners Group (-0,83 Prozent auf 1 198,00 CHF) und Sonova (-0,41 Prozent auf 266,70 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Novartis-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 2 214 814 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 246,441 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,97 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

