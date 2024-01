Schwacher Handel in Zürich: SMI zum Ende des Montagshandels schwächer

Der Handel in Zürich verlief zum Handelsende in ruhigen Bahnen.

Letztendlich beendete der SMI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 11 207,51 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,289 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,113 Prozent höher bei 11 239,13 Punkten, nach 11 226,40 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 11 264,72 Punkte, das Tagestief hingegen 11 202,35 Zähler.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 15.12.2023, den Stand von 11 191,89 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, einen Wert von 10 900,30 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.01.2023, betrug der SMI-Kurs 11 290,79 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 0,333 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 11 309,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 11 113,75 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Swiss Life (+ 1,06 Prozent auf 593,00 CHF), Swiss Re (+ 0,63 Prozent auf 98,42 CHF), Novartis (+ 0,62 Prozent auf 92,00 CHF), Lonza (+ 0,60 Prozent auf 370,60 CHF) und Swisscom (+ 0,51 Prozent auf 514,00 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Partners Group (-1,58 Prozent auf 1 122,00 CHF), Sonova (-0,92 Prozent auf 278,90 CHF), Kühne + Nagel International (-0,84 Prozent auf 295,80 CHF), Roche (-0,65 Prozent auf 250,85 CHF) und Holcim (-0,55 Prozent auf 64,72 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 198 659 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 270,373 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,44 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at