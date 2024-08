Schwacher Handel in Zürich: SPI gibt am Mittag nach

Um 12:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,40 Prozent schwächer bei 16 324,64 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,203 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,034 Prozent leichter bei 16 384,15 Punkten in den Handel, nach 16 389,74 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Dienstag bei 16 405,32 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 324,09 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, lag der SPI bei 16 246,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 15 974,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 443,65 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 12,04 Prozent zu. Bei 16 484,31 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 455,60 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Molecular Partners (+ 2,91 Prozent auf 5,65 CHF), Curatis (+ 2,01 Prozent auf 6,10 CHF), Leonteq (+ 1,45 Prozent auf 28,00 CHF), Kudelski (+ 1,38 Prozent auf 1,47 CHF) und Varia US Properties (+ 1,23 Prozent auf 32,90 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen HOCHDORF (-62,63 Prozent auf 1,82 CHF), Meyer Burger Technology (-14,59 Prozent auf 1,92 CHF), TX Group (-8,29 Prozent auf 146,00 CHF), GAM (-6,23 Prozent auf 0,16 CHF) und Arbonia (-5,69 Prozent auf 12,26 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Im SPI ist die Meyer Burger Technology-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 284 868 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 256,812 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

Im SPI präsentiert die Talenthouse-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die CPH Group-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,82 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

