Schwacher Handel in Zürich: SPI gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach

Der SPI zeigte sich am Donnerstag schwächer.

Der SPI notierte im SIX-Handel letztendlich um 0,45 Prozent schwächer bei 13 562,32 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,825 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,808 Prozent tiefer bei 13 514,28 Punkten in den Handel, nach 13 624,30 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 13 603,95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 13 479,34 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Minus von 0,156 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 26.09.2023, einen Wert von 14 349,29 Punkten auf. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 26.07.2023, bei 14 756,76 Punkten. Der SPI lag vor einem Jahr, am 26.10.2022, bei 13 823,01 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 3,43 Prozent nach unten. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 15 314,62 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 451,76 Zählern.

Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Kinarus (+ 33,33 Prozent auf 0,00 CHF), Arundel (+ 26,67 Prozent auf 0,23 CHF), HOCHDORF (+ 7,29 Prozent auf 20,60 CHF), Evolva (+ 6,00 Prozent auf 3,18 CHF) und GAM (+ 5,83 Prozent auf 0,44 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Talenthouse (-25,81 Prozent auf 0,00 CHF), Spexis (-21,43 Prozent auf 0,17 CHF), Straumann (-9,96 Prozent auf 101,25 CHF), Feintool International (-8,21 Prozent auf 19,00 CHF) und Molecular Partners (-5,73 Prozent auf 3,29 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 14 992 602 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 267,909 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Die OC Oerlikon-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,15 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

