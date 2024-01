Schwacher Handel in Zürich: SPI leichter

Am Freitag verliert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,78 Prozent auf 14 524,71 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,996 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,538 Prozent auf 14 560,12 Punkte an der Kurstafel, nach 14 638,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 14 518,23 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 612,49 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0,871 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 05.12.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 336,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.10.2023, lag der SPI noch bei 14 119,10 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 05.01.2023, einen Stand von 14 172,32 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell ONE swiss bank (+ 12,31 Prozent auf 2,92 CHF), DocMorris (+ 10,95 Prozent auf 78,00 CHF), ObsEva (+ 10,33 Prozent auf 0,03 CHF), Edisun Power Europe (+ 6,44 Prozent auf 107,50 CHF) und Kudelski (+ 4,35 Prozent auf 1,20 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Kuros (Kuros Biosciences) (-7,46 Prozent auf 4,34 CHF), Meyer Burger (-4,66 Prozent auf 0,17 CHF), Barry Callebaut (-4,20 Prozent auf 1 347,00 CHF), u-blox (-3,71 Prozent auf 90,90 CHF) und Tecan (N) (-3,57 Prozent auf 313,00 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 735 281 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 276,075 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

2024 präsentiert die Edisun Power Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die mobilezone-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,34 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

