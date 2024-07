Schwacher Handel in Zürich: SPI nachmittags schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Donnerstagnachmittag.

Am Donnerstag tendiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 1,06 Prozent schwächer bei 16 040,43 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,160 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 16 077,83 Zählern und damit 0,832 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (16 212,80 Punkte).

Der SPI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 15 971,22 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 099,71 Punkten lag.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 1,02 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 25.06.2024, lag der SPI-Kurs bei 16 037,64 Punkten. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 25.04.2024, bei 15 015,45 Punkten. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 25.07.2023, bei 14 814,58 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 10,09 Prozent zu Buche. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 16 484,31 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit ALSO (+ 14,38 Prozent auf 274,50 CHF), GAM (+ 11,51 Prozent auf 0,25 CHF), ONE swiss bank (+ 11,43 Prozent auf 3,90 CHF), Perrot Duval SA (+ 9,00 Prozent auf 54,50 CHF) und Idorsia (+ 8,10 Prozent auf 2,51 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen ObsEva (-90,00 Prozent auf 0,00 USD), Arundel (-12,77 Prozent auf 0,12 CHF), BACHEM (-11,54 Prozent auf 76,65 CHF), SHL Telemedicine (-9,75 Prozent auf 3,61 CHF) und Julius Bär (-8,31 Prozent auf 47,64 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SPI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 731 881 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 253,295 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Die CPH Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,48 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at