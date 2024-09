Schwacher Handel: MDAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Am Freitagnachmittag ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Der MDAX gibt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,28 Prozent auf 25 930,92 Punkte nach. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 252,509 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,336 Prozent schwächer bei 26 177,66 Punkten, nach 26 265,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 26 180,35 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 926,46 Zählern.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der MDAX bereits um 1,58 Prozent. Der MDAX stand vor einem Monat, am 20.08.2024, bei 24 769,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.06.2024, wies der MDAX 25 715,76 Punkte auf. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 20.09.2023, den Stand von 27 184,19 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 verlor der Index bereits um 3,38 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 27 641,56 Punkte. Bei 23 476,10 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Nordex (+ 0,73 Prozent auf 15,28 EUR), LEG Immobilien (+ 0,70 Prozent auf 92,64 EUR), TAG Immobilien (+ 0,69 Prozent auf 16,06 EUR), Talanx (+ 0,33 Prozent auf 76,00 EUR) und Scout24 (+ 0,13 Prozent auf 75,70 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen PUMA SE (-5,60 Prozent auf 35,60 EUR), Jungheinrich (-5,21 Prozent auf 25,82 EUR), AIXTRON SE (-4,42 Prozent auf 15,47 EUR), Stabilus SE (-4,09 Prozent auf 37,50 EUR) und Bechtle (-3,50 Prozent auf 37,50 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die TUI-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 3 630 433 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 19,367 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Im MDAX weist die TRATON-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 14,62 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

