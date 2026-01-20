Schwacher Handel: MDAX schlussendlich leichter

Der MDAX ging mit Verlusten aus dem Handelstag.

Zum Handelsende stand im XETRA-Handel ein Minus von 1,85 Prozent auf 30 803,41 Punkte an der MDAX-Kurstafel. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 373,923 Mrd. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,447 Prozent auf 31 245,22 Punkte an der Kurstafel, nach 31 385,57 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 31 245,22 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30 621,71 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 361,46 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.10.2025, stand der MDAX bei 30 209,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.01.2025, wies der MDAX einen Wert von 26 001,96 Punkten auf.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,569 Prozent. Bei 32 383,56 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 30 621,71 Punkte.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell AUMOVIO (+ 3,18 Prozent auf 43,50 EUR), Fraport (+ 1,61 Prozent auf 75,85 EUR), Porsche vz (+ 0,93 Prozent auf 41,46 EUR), Sartorius vz (+ 0,36 Prozent auf 254,40 EUR) und RTL (+ 0,14 Prozent auf 35,85 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen United Internet (-5,94 Prozent auf 26,58 EUR), Carl Zeiss Meditec (-5,49 Prozent auf 35,46 EUR), Nemetschek SE (-5,01 Prozent auf 75,90 EUR), TeamViewer (-4,59 Prozent auf 5,41 EUR) und Aroundtown SA (-4,56 Prozent auf 2,55 EUR) unter Druck.

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Aktuell weist die Aroundtown SA-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 4 868 429 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 36,595 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,28 zu Buche schlagen. Die Evonik-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,75 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at