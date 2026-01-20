RTL Aktie

RTL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528

Index-Performance 20.01.2026 17:59:27

Schwacher Handel: MDAX schlussendlich leichter

Schwacher Handel: MDAX schlussendlich leichter

Der MDAX ging mit Verlusten aus dem Handelstag.

Zum Handelsende stand im XETRA-Handel ein Minus von 1,85 Prozent auf 30 803,41 Punkte an der MDAX-Kurstafel. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 373,923 Mrd. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,447 Prozent auf 31 245,22 Punkte an der Kurstafel, nach 31 385,57 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 31 245,22 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30 621,71 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 361,46 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.10.2025, stand der MDAX bei 30 209,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.01.2025, wies der MDAX einen Wert von 26 001,96 Punkten auf.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,569 Prozent. Bei 32 383,56 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 30 621,71 Punkte.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell AUMOVIO (+ 3,18 Prozent auf 43,50 EUR), Fraport (+ 1,61 Prozent auf 75,85 EUR), Porsche vz (+ 0,93 Prozent auf 41,46 EUR), Sartorius vz (+ 0,36 Prozent auf 254,40 EUR) und RTL (+ 0,14 Prozent auf 35,85 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen United Internet (-5,94 Prozent auf 26,58 EUR), Carl Zeiss Meditec (-5,49 Prozent auf 35,46 EUR), Nemetschek SE (-5,01 Prozent auf 75,90 EUR), TeamViewer (-4,59 Prozent auf 5,41 EUR) und Aroundtown SA (-4,56 Prozent auf 2,55 EUR) unter Druck.

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Aktuell weist die Aroundtown SA-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 4 868 429 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 36,595 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,28 zu Buche schlagen. Die Evonik-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,75 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu RTL

Analysen zu thyssenkrupp AG

19.01.26 thyssenkrupp Underweight Barclays Capital
12.12.25 thyssenkrupp Halten DZ BANK
10.12.25 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
10.12.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
09.12.25 thyssenkrupp Underweight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

Aroundtown SA 2,57 1,58% Aroundtown SA
AUMOVIO 43,24 -0,73% AUMOVIO
Carl Zeiss Meditec AG 35,16 -1,12% Carl Zeiss Meditec AG
Evonik AG 12,73 0,87% Evonik AG
Fraport AG 75,15 -0,99% Fraport AG
Nemetschek SE 74,30 -1,33% Nemetschek SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 41,54 0,75% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RTL 35,65 -0,42% RTL
Sartorius AG Vz. 254,90 1,15% Sartorius AG Vz.
TeamViewer 5,44 0,09% TeamViewer
thyssenkrupp AG 10,57 6,24% thyssenkrupp AG
United Internet AG 26,34 -0,98% United Internet AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 775,41 -0,09%

Zollsorgen halten an: ATX und DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich zur Wochenmitte leicht im Minus. Am Mittwoch wiesen die wichtigsten asiatischen Indizes verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

