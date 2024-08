Schwacher Handel: NASDAQ Composite fällt letztendlich zurück

So bewegte sich der NASDAQ Composite schlussendlich.

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 2,30 Prozent leichter bei 17 194,15 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,271 Prozent höher bei 17 647,03 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 17 599,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 17 051,42 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 791,58 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ Composite bereits um 1,43 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 01.07.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 17 879,30 Punkte. Vor drei Monaten, am 01.05.2024, lag der NASDAQ Composite noch bei 15 605,48 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 01.08.2023, den Wert von 14 283,91 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 16,44 Prozent. Bei 18 671,07 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Omnicell (+ 33,00 Prozent auf 38,85 USD), EXACT Sciences (+ 26,77 Prozent auf 57,91 USD), InterDigital (+ 11,49) Prozent auf 136,87 USD), Neurocrine Biosciences (+ 8,18 Prozent auf 153,15 USD) und PC Connection (+ 4,89 Prozent auf 75,07 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Cognex (-21,24 Prozent auf 39,08 USD), Credit Acceptance (-14,89 Prozent auf 489,29 USD), Rambus (-12,75 Prozent auf 44,88 USD), Powell Industries (-12,26 Prozent auf 161,11 USD) und Big 5 Sporting Goods (-11,95 Prozent auf 1,81 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 96 942 486 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,102 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,03 zu Buche schlagen. Mit 19,46 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Big 5 Sporting Goods-Aktie an.

