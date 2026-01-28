SCHOTT Pharma Aktie
28.01.2026 15:58:47
Schwacher Handel: SDAX schwächelt
Am Mittwoch notiert der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,15 Prozent leichter bei 18 299,84 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 98,650 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,163 Prozent höher bei 18 357,62 Punkten, nach 18 327,67 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 291,24 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 480,20 Zählern.
SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 0,044 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 16 806,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.10.2025, wurde der SDAX auf 17 024,59 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 28.01.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 14 367,67 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 5,44 Prozent zu. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 17 174,39 Zählern.
Heutige Tops und Flops im SDAX
Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit JENOPTIK (+ 7,16 Prozent auf 23,94 EUR), Südzucker (+ 4,24 Prozent auf 9,97 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,76 Prozent auf 111,80 EUR), PATRIZIA SE (+ 2,72 Prozent auf 8,70 EUR) und Siltronic (+ 2,65 Prozent auf 56,10 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil FRIEDRICH VORWERK (-5,88 Prozent auf 89,70 EUR), Schaeffler (-4,72 Prozent auf 11,31 EUR), tonies (-3,17 Prozent auf 10,40 EUR), Ottobock (-2,65 Prozent auf 62,50 EUR) und Drägerwerk (-2,28 Prozent auf 90,20 EUR).
SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Klöckner-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 825 038 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 11,027 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.
SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,56 erwartet. Im Index verzeichnet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,03 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
