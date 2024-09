Schwacher Handel: SLI am Mittag leichter

Am Freitag bewegt sich der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,28 Prozent tiefer bei 1 942,02 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,372 Prozent auf 1 940,13 Punkte an der Kurstafel, nach 1 947,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 930,45 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 942,58 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Minus von 3,47 Prozent. Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 06.08.2024, bei 1 861,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.06.2024, bewegte sich der SLI bei 1 986,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.09.2023, stand der SLI noch bei 1 732,30 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 10,12 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 023,54 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 742,94 Zähler.

Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Temenos (+ 1,69 Prozent auf 57,00 CHF), VAT (+ 0,88 Prozent auf 399,80 CHF), Givaudan (+ 0,78) Prozent auf 4 400,00 CHF), Lonza (+ 0,75 Prozent auf 537,40 CHF) und Partners Group (+ 0,55 Prozent auf 1 106,00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Swiss Re (-1,41 Prozent auf 115,30 CHF), Julius Bär (-1,31 Prozent auf 46,59 CHF), Zurich Insurance (-0,87 Prozent auf 489,60 CHF), ams (-0,85 Prozent auf 1,00 CHF) und Swatch (I) (-0,84 Prozent auf 165,90 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1 582 715 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 246,155 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Julius Bär-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,26 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Julius Bär-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,58 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at