Schwacher Handel: SLI fällt zum Start des Donnerstagshandels zurück

So bewegt sich der SLI am Donnerstag.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,48 Prozent leichter bei 1 871,62 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,261 Prozent auf 1 875,75 Punkte an der Kurstafel, nach 1 880,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 877,37 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 871,52 Zählern.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der SLI bereits um 0,144 Prozent zurück. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 07.02.2024, den Wert von 1 801,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.12.2023, wies der SLI einen Wert von 1 730,53 Punkten auf. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 07.03.2023, bei 1 764,82 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 6,13 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1 880,66 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Lonza (+ 0,92 Prozent auf 458,40 CHF), Swiss Re (+ 0,65 Prozent auf 108,80 CHF), Zurich Insurance (+ 0,63 Prozent auf 477,30 CHF), Lindt (+ 0,45 Prozent auf 11 100,00 CHF) und Swiss Life (+ 0,40 Prozent auf 654,40 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Novartis (-2,87 Prozent auf 88,45 CHF), ams (-2,85 Prozent auf 1,34 CHF), Straumann (-1,50 Prozent auf 144,40 CHF), Geberit (-1,00 Prozent auf 516,60 CHF) und Partners Group (-0,99 Prozent auf 1 248,50 CHF) unter Druck.

Die teuersten SLI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der ams-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 486 760 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 250,595 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,93 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at