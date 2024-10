Schwacher Handel: SMI fällt zum Handelsstart

Am Dienstag verbucht der SMI um 09:11 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0,74 Prozent auf 11 920,27 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,421 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,657 Prozent auf 11 929,82 Punkte an der Kurstafel, nach 12 008,70 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 11 901,26 Punkte, das Tageshoch hingegen 11 944,79 Zähler.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, den Stand von 11 908,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2024, erreichte der SMI einen Wert von 12 051,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wurde der SMI mit 10 837,59 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 6,71 Prozent. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 12 483,57 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Givaudan (+ 0,89 Prozent auf 4 428,00 CHF), Swisscom (-0,18 Prozent auf 546,50 CHF), Roche (-0,31 Prozent auf 259,30 CHF), Novartis (-0,32 Prozent auf 97,42 CHF) und Holcim (-0,41 Prozent auf 82,12 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Richemont (-3,60 Prozent auf 128,70 CHF), UBS (-1,41 Prozent auf 26,56 CHF), Alcon (-1,38 Prozent auf 81,18 CHF), Sika (-1,37 Prozent auf 260,10 CHF) und Swiss Re (-1,22 Prozent auf 108,95 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 431 771 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 229,506 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,55 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,79 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

