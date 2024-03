Schwacher Handel: SMI notiert am Mittag im Minus

Um 12:10 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,25 Prozent schwächer bei 11 517,05 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,264 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,466 Prozent tiefer bei 11 492,67 Punkten, nach 11 546,47 Punkten am Vortag.

Bei 11 521,08 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 11 470,77 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der SMI bereits um 0,236 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.02.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 210,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.12.2023, bewegte sich der SMI bei 10 968,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.03.2023, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 064,08 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 3,10 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 11 546,47 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 11 064,90 Punkten.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Givaudan (+ 1,83 Prozent auf 3 830,00 CHF), Lonza (+ 1,08 Prozent auf 459,10 CHF), Holcim (+ 0,98 Prozent auf 74,24 CHF), UBS (+ 0,77 Prozent auf 26,05 CHF) und Roche (+ 0,59 Prozent auf 237,30 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Novartis (-3,24 Prozent auf 88,11 CHF), Geberit (-0,54 Prozent auf 519,00 CHF), Logitech (-0,18 Prozent auf 78,10 CHF), Nestlé (-0,15 Prozent auf 92,69 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,12 Prozent auf 40,65 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 528 841 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 250,595 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Unter den SMI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,93 Prozent, die höchste im Index.

