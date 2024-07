Schwacher Handel: SMI zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Um 09:11 Uhr verliert der SMI im SIX-Handel 0,20 Prozent auf 11 982,03 Punkte. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,379 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,082 Prozent leichter bei 11 996,32 Punkten in den Montagshandel, nach 12 006,14 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Montag bei 11 996,32 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 11 980,36 Punkten erreichte.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, bewegte sich der SMI bei 12 254,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.04.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 547,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, wies der SMI einen Stand von 10 874,90 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 7,27 Prozent. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 12 295,18 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Swiss Life (+ 0,88 Prozent auf 665,20 CHF), Swiss Re (+ 0,70 Prozent auf 108,15 CHF), Lonza (+ 0,36 Prozent auf 504,00 CHF), Alcon (+ 0,15 Prozent auf 80,14 CHF) und Swisscom (+ 0,10 Prozent auf 512,00 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Kühne + Nagel International (-1,82 Prozent auf 259,30 CHF), Richemont (-1,25 Prozent auf 138,05 CHF), UBS (-1,07 Prozent auf 26,93 CHF), Logitech (-0,64 Prozent auf 84,06 CHF) und Partners Group (-0,33 Prozent auf 1 213,00 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 107 445 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 245,773 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,13 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

