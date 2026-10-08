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SDAX im Blick 08.10.2026 12:26:56

Schwacher Handel: So performt der SDAX mittags

Schwacher Handel: So performt der SDAX mittags

Der SDAX erleidet aktuell Verluste.

Um 12:09 Uhr verliert der SDAX im XETRA-Handel 1,12 Prozent auf 17 966,12 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 91,391 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0,624 Prozent schwächer bei 18 056,32 Punkten, nach 18 169,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 18 062,06 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 931,26 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 1,56 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wurde der SDAX mit 18 791,15 Punkten berechnet. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 08.07.2026, einen Stand von 17 921,52 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 08.10.2025, einen Stand von 17 399,21 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,52 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell HelloFresh (+ 2,35 Prozent auf 2,48 EUR), GFT SE (+ 2,15 Prozent auf 26,15 EUR), grenke (+ 1,94 Prozent auf 10,00 EUR), KWS SAAT SE (+ 1,76 Prozent auf 69,30 EUR) und Ottobock (+ 0,99 Prozent auf 51,20 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Jungheinrich (-6,28 Prozent auf 20,90 EUR), INDUS (-4,67 Prozent auf 37,75 EUR), 1&1 (-4,60 Prozent auf 22,80 EUR), NORMA Group SE (-3,46 Prozent auf 15,06 EUR) und JOST Werke (-3,45 Prozent auf 58,80 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Jungheinrich-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 320 804 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,132 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Mit 8,77 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 23,00 -3,36% 1&1 AG
GFT SE 25,70 0,59% GFT SE
grenke AG 9,75 -0,81% grenke AG
HAMBORNER REIT 3,98 0,25% HAMBORNER REIT
HelloFresh 2,52 4,49% HelloFresh
INDUS AG 36,40 -7,96% INDUS AG
JOST Werke AG 58,90 -3,28% JOST Werke AG
Jungheinrich AG 21,14 -5,37% Jungheinrich AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 68,10 0,15% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 24,60 -1,80% Mutares
NORMA Group SE 14,80 -5,85% NORMA Group SE
Ottobock 51,90 2,37% Ottobock

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SDAX 17 822,81 -1,91%

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