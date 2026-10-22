SHL Telemedicine Aktie
WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885
|SIX-Handel im Blick
|
22.10.2026 12:26:51
Schwacher Handel: SPI fällt
Am Donnerstag fällt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,22 Prozent auf 20 466,76 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,566 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,244 Prozent tiefer bei 20 461,41 Punkten, nach 20 511,44 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 20 418,38 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20 486,75 Punkten lag.
So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn gewann der SPI bereits um 1,28 Prozent. Der SPI lag noch vor einem Monat, am 22.09.2026, bei 19 804,44 Punkten. Der SPI stand vor drei Monaten, am 22.07.2026, bei 20 091,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, wurde der SPI mit 17 351,42 Punkten berechnet.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,19 Prozent. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top- und Flop-Aktien im SPI
Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Bystronic (ex Conzzeta) (+ 18,51 Prozent auf 175,40 CHF), ASMALLWORLD (+ 7,69 Prozent auf 1,12 CHF), Schindler (+ 6,89 Prozent auf 288,40 CHF), Schindler (+ 6,45 Prozent auf 280,50 CHF) und Carlo Gavazzi (+ 3,34 Prozent auf 170,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Highlight Event and Entertainment (-9,27 Prozent auf 4,50 CHF), Schlatter Industries (-9,05 Prozent auf 19,10 CHF), GAM (-5,88 Prozent auf 0,06 CHF), SHL Telemedicine (-5,61 Prozent auf 1,01 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-4,74 Prozent auf 5,22 CHF).
Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1 603 229 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 341,114 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
SPI-Fundamentaldaten im Blick
In diesem Jahr präsentiert die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 8,20 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ASMALLWORLD AG
|1,35
|14,41%
|Barry Callebaut AG (N)
|1 242,00
|-2,13%
|Bellevue AG
|7,06
|0,86%
|Bystronic (ex Conzzeta)
|182,20
|18,31%
|Carlo Gavazzi Holding AG
|176,50
|-0,56%
|Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
|5,60
|-0,71%
|EvoNext Holdings AG
|2,50
|-3,10%
|GAM AG
|0,06
|5,21%
|Highlight Event and Entertainment AG
|4,82
|3,88%
|Nestlé SA (Nestle)
|90,41
|-1,51%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|436,80
|1,16%
|Schindler AG (PS)
|322,80
|10,02%
|Schindler AG NA
|316,00
|2,10%
|Schlatter Industries AG
|20,20
|-2,88%
|SHL Telemedicine
|1,07
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 387,91
|-0,50%
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