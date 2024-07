Schwacher Handel: SPI gibt zum Handelsstart nach

Am Mittwoch tendiert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,56 Prozent schwächer bei 16 210,43 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,148 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,729 Prozent auf 16 182,99 Punkte an der Kurstafel, nach 16 301,82 Punkten am Vortag.

Bei 16 211,29 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 16 182,99 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der SPI bereits um 0,029 Prozent zu. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 24.06.2024, den Wert von 16 137,30 Punkten. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 24.04.2024, mit 15 156,95 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2023, wies der SPI einen Stand von 14 740,85 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 11,26 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 16 484,31 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 455,60 Zählern.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell SGS SA (+ 7,41 Prozent auf 89,62 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 5,13 Prozent auf 0,43 CHF), SHL Telemedicine (+ 4,52 Prozent auf 4,16 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 1,95 Prozent auf 9,43 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,67 Prozent auf 273,40 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil ASMALLWORLD (-6,04 Prozent auf 1,40 CHF), Kudelski (-4,99 Prozent auf 1,62 CHF), Temenos (-4,72 Prozent auf 61,55 CHF), Richemont (-2,14 Prozent auf 132,85 CHF) und Lindt (-1,67 Prozent auf 106 000,00 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 236 590 Aktien gehandelt. Mit 251,495 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,56 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at