Schwacher Handel: SPI liegt letztendlich im Minus

Der SPI bewegte sich am ersten Tag der Woche kaum.

Am Montag ging der SPI den Handel nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 15 968,51 Punkten aus dem Montagshandel. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,970 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,541 Prozent auf 16 078,71 Punkte an der Kurstafel, nach 15 992,27 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 16 093,81 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 948,44 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 03.05.2024, wies der SPI einen Wert von 15 093,52 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, den Wert von 14 938,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, wurde der SPI mit 15 075,43 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,60 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 16 093,81 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Arundel (+ 43,66 Prozent auf 0,20 CHF), Molecular Partners (+ 7,65 Prozent auf 3,66 CHF), Gurit (+ 5,36 Prozent auf 62,90 CHF), ONE swiss bank (+ 5,33 Prozent auf 3,95 CHF) und Meier Tobler (+ 4,24 Prozent auf 34,45 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Highlight Event and Entertainment (-11,76 Prozent auf 6,00 CHF), GAM (-9,35 Prozent auf 0,25 CHF), Compagnie Financiere Tradition (-7,99 Prozent auf 132,50 CHF), Meyer Burger (-6,86 Prozent auf 0,01 CHF) und Bell (-5,10 Prozent auf 270,00 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 275 133 488 Aktien gehandelt. Mit 249,150 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SPI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Mit 7,22 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Adecco SA-Aktie an.

Redaktion finanzen.at