Schwacher Handel: SPI notiert zum Start des Montagshandels im Minus

Der SPI fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Montagmorgen in die Verlustzone.

Um 09:12 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,02 Prozent leichter bei 15 991,44 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,119 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,004 Prozent fester bei 15 994,64 Punkten in den Handel, nach 15 993,96 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 15 994,64 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 988,97 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Der SPI lag noch vor einem Monat, am 17.05.2024, bei 16 038,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, stand der SPI bei 15 328,51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 15 006,29 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 9,76 Prozent zu Buche. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 16 309,66 Punkte. 14 455,60 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Molecular Partners (+ 4,70 Prozent auf 6,24 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 3,69 Prozent auf 12,38 CHF), Kardex (+ 1,80 Prozent auf 240,00 CHF), Idorsia (+ 1,71 Prozent auf 2,02 CHF) und Ypsomed (+ 1,62 Prozent auf 408,00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Evolva (-7,14 Prozent auf 0,91 CHF), Kudelski (-3,55 Prozent auf 1,36 CHF), Relief Therapeutics (-3,39 Prozent auf 1,14 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-1,96 Prozent auf 0,50 CHF) und Zehnder A (-1,67 Prozent auf 53,10 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 4 880 806 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 257,030 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Im SPI präsentiert die Talenthouse-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Adecco SA-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at