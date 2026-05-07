Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|Index-Bewegung
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07.05.2026 12:27:12
Schwacher Handel: STOXX 50 fällt
Am Donnerstag notiert der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,21 Prozent schwächer bei 5 162,31 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,050 Prozent auf 5 175,93 Punkte an der Kurstafel, nach 5 173,34 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 161,99 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 190,83 Zählern.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,77 Prozent. Vor einem Monat, am 07.04.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 906,33 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 130,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.05.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 435,87 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,14 Prozent aufwärts. Bei 5 315,22 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Richemont (+ 2,12 Prozent auf 159,05 CHF), Rio Tinto (+ 1,06 Prozent auf 78,02 GBP), Siemens (+ 0,56 Prozent auf 269,80 EUR), UniCredit (+ 0,51 Prozent auf 71,29 EUR) und Rolls-Royce (+ 0,44 Prozent auf 12,85 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil RELX (-6,17 Prozent auf 24,63 GBP), Rheinmetall (-2,61 Prozent auf 1 404,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,06 Prozent auf 512,80 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,98 Prozent auf 31,48 GBP) und BAT (-1,71 Prozent auf 43,15 GBP).
Die teuersten Unternehmen im STOXX 50
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 4 163 823 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 473,679 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,93 zu Buche schlagen. Mit 7,23 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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