Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag geht es im SDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 1,11 Prozent auf 14 006,15 Punkte nach unten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 99,100 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0,746 Prozent leichter bei 14 057,69 Punkten, nach 14 163,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 14 006,15 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 057,69 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 2,72 Prozent. Vor einem Monat, am 25.06.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 14 414,06 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 25.04.2024, einen Wert von 13 995,77 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 25.07.2023, den Stand von 13 718,15 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 1,34 Prozent zu Buche. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 337,24 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell BayWa (+ 13,63 Prozent auf 12,84 EUR), Drägerwerk (+ 1,32 Prozent auf 49,85 EUR), KSB SE (+ 0,95 Prozent auf 638,00 EUR), SFC Energy (+ 0,73 Prozent auf 20,70 EUR) und BVB (Borussia Dortmund) (+ 0,55 Prozent auf 3,65 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Elmos Semiconductor (-3,81 Prozent auf 73,20 EUR), AUTO1 (-3,64 Prozent auf 6,75 EUR), Hypoport SE (-3,09 Prozent auf 256,80 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-2,89 Prozent auf 6,55 EUR) und Sixt SE St (-2,80 Prozent auf 60,75 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die pbb-Aktie aufweisen. 41 802 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie macht im SDAX mit 7,256 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Die Schaeffler-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die TAKKT-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,57 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

