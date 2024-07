HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Takkt nach vorläufigen Zahlen von 13,50 auf 10,90 Euro gesenkt und die Einstufung vorerst auf "Hold" belassen. Der Büromöbelhändler habe im zweiten Quartal enttäuscht, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer am Montag vorliegenden Studie. Selbst bereinigt um negative Einmaleffekte liege die operative Ergebnismarge (Ebitda) sowohl deutlich unter dem Vorjahresniveau als auch unter der Planung für 2024. Dazu kämen die nun gesenkten Jahresziele. Kleibauer revidierte seine Schätzungen deutlich nach unten./gl/ajx



