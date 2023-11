Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX fällt nachmittags

Am Freitag fällt der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 1,38 Prozent auf 12 769,73 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 103,579 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,725 Prozent auf 12 854,59 Punkte an der Kurstafel, nach 12 948,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 12 854,59 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12 695,54 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 1,73 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 10.10.2023, stand der SDAX bei 12 822,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 414,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2022, verzeichnete der SDAX einen Wert von 12 265,15 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2023 ein Plus von 5,67 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SDAX bereits bei 13 880,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 973,73 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Varta (+ 8,04 Prozent auf 22,30 EUR), Drägerwerk (+ 3,08 Prozent auf 53,50 EUR), GFT SE (+ 2,89 Prozent auf 29,94 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 1,58 Prozent auf 28,95 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,24 Prozent auf 34,21 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil MorphoSys (-6,81 Prozent auf 29,03 EUR), Energiekontor (-4,70 Prozent auf 64,90 EUR), thyssenkrupp nucera (-4,07 Prozent auf 14,39 EUR), SFC Energy (-3,55 Prozent auf 18,48 EUR) und Aroundtown SA (-3,52 Prozent auf 2,06 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX ist die Aroundtown SA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 725 762 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von TRATON mit 9,460 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Im SDAX verzeichnet die TRATON-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die pbb-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

