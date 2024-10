Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Am Dienstag stand der SDAX via XETRA letztendlich 0,37 Prozent im Minus bei 14 109,87 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 100,291 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0,461 Prozent stärker bei 14 226,95 Punkten, nach 14 161,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 14 087,29 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 284,34 Zählern.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, betrug der SDAX-Kurs 14 058,70 Punkte. Vor drei Monaten, am 01.07.2024, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 14 421,45 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, den Wert von 12 875,77 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,09 Prozent zu. Bei 15 337,24 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 12 940,72 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Mutares (+ 7,14 Prozent auf 22,50 EUR), flatexDEGIRO (+ 6,38 Prozent auf 13,68 EUR), adesso SE (+ 6,31 Prozent auf 72,40 EUR), Grand City Properties (+ 4,27 Prozent auf 13,18 EUR) und Deutsche Wohnen SE (+ 1,61 Prozent auf 25,25 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Heidelberger Druckmaschinen (-3,44 Prozent auf 1,01 EUR), EVOTEC SE (-3,42 Prozent auf 6,21 EUR), Medios (-3,35 Prozent auf 15,56 EUR), Douglas (-3,01 Prozent auf 19,98 EUR) und SÜSS MicroTec SE (-2,47 Prozent auf 67,00 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 1 183 427 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie weist im SDAX mit 10,142 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Die Mutares-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die Mutares-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

