Schwacher Wochentag in Moskau: RTS am Donnerstagmittag schwächer

Am Donnerstag notiert der RTS um 12:01 Uhr via MICEX 0,36 Prozent leichter bei 987,81 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 7,688 Mrd. Euro. In den Handel ging der RTS 0,203 Prozent leichter bei 989,34 Punkten, nach 991,35 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des RTS betrug 984,91 Punkte, das Tageshoch hingegen 991,69 Zähler.

RTS-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der RTS bislang ein Minus von 1,84 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.09.2023, wies der RTS einen Stand von 1 050,99 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.07.2023, wurde der RTS mit einer Bewertung von 969,33 Punkten gehandelt. Der RTS wurde vor einem Jahr, am 05.10.2022, mit 1 061,97 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 2,57 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des RTS bereits bei 1 091,91 Punkten. Bei 900,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im RTS aktuell

Zu den Top-Aktien im RTS zählen derzeit Surgutneftegas (+ 3,26 Prozent auf 33,86 RUB), Surgutneftegas Pref (+ 1,74 Prozent auf 56,40 RUB), Moscow Exchange MICEX-RTS (+ 1,31 Prozent auf 183,42 RUB), LUKOIL Oil Company (+ 1,05 Prozent auf 6 730,50 RUB) und JSFC Sistema (+ 0,80 Prozent auf 17,33 RUB). Die Flop-Titel im RTS sind hingegen TMK (-2,01 Prozent auf 211,00 RUB), PIK (-1,49 Prozent auf 712,80 RUB), SOLLERS (-1,33 Prozent auf 1 004,50 RUB), Federal Grid (-1,22 Prozent auf 0,12 RUB) und VSMPO-AVISMA (-1,19 Prozent auf 43 160,00 RUB).

Welche RTS-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im RTS mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die VTB Bank-Aktie. Zuletzt wurden via MICEX 31 079 940 000 Aktien gehandelt. Im RTS weist die Yandex-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 6,517 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der RTS-Titel im Fokus

Die Gazprom PJSC-Aktie weist mit 0,79 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS auf. Mit 55,80 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

