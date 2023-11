Schwacher Wochentag in Moskau: RTS verliert am Dienstagnachmittag

Das macht der RTS am zweiten Tag der Woche.

Der RTS gibt im MICEX-Handel um 15:00 Uhr um 0,04 Prozent auf 1 116,93 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 6,399 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der RTS 0,216 Prozent leichter bei 1 115,02 Punkten, nach 1 117,43 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der RTS bei 1 119,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 1 104,51 Punkten.

So bewegt sich der RTS auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wurde der RTS mit 1 034,11 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 14.08.2023, bewegte sich der RTS bei 1 009,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.11.2022, verzeichnete der RTS einen Stand von 1 170,05 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 15,97 Prozent zu. Bei 1 119,01 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des RTS. Das Jahrestief beträgt hingegen 900,08 Punkte.

Tops und Flops im RTS aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im RTS zählen aktuell Yandex (+ 1,96 Prozent auf 2 627,80 RUB), Phosagro (+ 0,81 Prozent auf 6 868,00 RUB), TATNEFT Pref (+ 0,63 Prozent auf 611,80 RUB), TATNEFT PJSC (+ 0,13 Prozent auf 617,10 RUB) und Surgutneftegas (-0,37 Prozent auf 32,19 RUB). Flop-Aktien im RTS sind hingegen SOLLERS (-9,55 Prozent auf 710,00 RUB), VSMPO-AVISMA (-5,81 Prozent auf 36 620,00 RUB), Mvideo PJSC (-3,75 Prozent auf 187,40 RUB), Federal Grid (-2,96 Prozent auf 0,12 RUB) und LSR (-2,76 Prozent auf 677,60 RUB).

Welche Aktien im RTS den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die VTB Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im RTS auf. 81 495 450 000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Die Yandex-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 6,396 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im RTS den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der RTS-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,81 erwartet. Die Gazprom PJSC-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 49,45 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at