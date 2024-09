Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels mit Abgaben

So bewegt sich der Dow Jones am Morgen.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,22 Prozent leichter bei 41 513,18 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 13,812 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,283 Prozent auf 41 723,78 Punkte an der Kurstafel, nach 41 606,18 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 41 636,54 Punkte, das Tagestief hingegen 41 476,96 Zähler.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,188 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 40 659,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2024, wurde der Dow Jones auf 38 834,86 Punkte taxiert. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 18.09.2023, den Stand von 34 624,30 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,07 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 41 835,28 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten registriert.

Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Apple (+ 1,02 Prozent auf 219,00 USD), Intel (+ 0,93 Prozent auf 21,67 USD), Walt Disney (+ 0,69 Prozent auf 93,50 USD), Dow (+ 0,54 Prozent auf 51,79 USD) und Caterpillar (+ 0,51 Prozent auf 355,49 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen American Express (-0,96 Prozent auf 262,86 USD), JPMorgan Chase (-0,77 Prozent auf 207,63 USD), UnitedHealth (-0,62 Prozent auf 574,37 USD), Microsoft (-0,56 Prozent auf 432,72 USD) und 3M (-0,51 Prozent auf 132,89 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 252 912 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 2,959 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

