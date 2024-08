Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite beginnt Dienstagshandel mit Verlusten

Das macht das Börsenbarometer in New York morgens.

Am Dienstag verbucht der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 0,29 Prozent auf 17 674,92 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,396 Prozent auf 17 655,52 Punkte an der Kurstafel, nach 17 725,76 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 17 688,80 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 573,37 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, mit 17 357,88 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 16 920,79 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 13 590,65 Punkte.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 19,70 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 18 671,07 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 477,57 Punkte.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit VOXX International A (+ 68,42 Prozent auf 4,80 USD), Dixie Group (+ 2,79 Prozent auf 0,87 USD), US Global Investors (+ 1,96 Prozent auf 2,60 USD), AmeriServ Financial (+ 1,89 Prozent auf 2,70 USD) und Cumulus Media A (+ 1,21 Prozent auf 1,67 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Landec (-18,22 Prozent auf 5,19 USD), American Woodmark (-10,69 Prozent auf 89,18 USD), 3D Systems (-5,45 Prozent auf 2,43 USD), ScanSource (-4,93 Prozent auf 46,50 USD) und MicroStrategy (-3,95 Prozent auf 141,10 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 850 377 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,088 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Die Ebix-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at