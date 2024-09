Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite zeigt sich schlussendlich schwächer

Letztendlich tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,36 Prozent tiefer bei 17 948,32 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,081 Prozent auf 17 999,35 Punkte an der Kurstafel, nach 18 013,98 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 17 835,64 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 024,34 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 2,13 Prozent. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 20.08.2024, mit 17 816,94 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 20.06.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 17 721,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.09.2023, lag der NASDAQ Composite bei 13 469,13 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 21,55 Prozent aufwärts. Bei 18 671,07 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14 477,57 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Comtech Telecommunications (+ 10,17 Prozent auf 3,79 USD), Powell Industries (+ 7,04 Prozent auf 206,34 USD), Sangamo Therapeutics (+ 6,69 Prozent auf 0,96 USD), Nortech Systems (+ 5,83 Prozent auf 11,99 USD) und Nissan Motor (+ 5,63 Prozent auf 3,00 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Landec (-11,03 Prozent auf 5,00 USD), Donegal Group B (-10,18 Prozent auf 12,35 USD), PetMed Express (-7,41 Prozent auf 3,50 USD), Donegal Group A (-7,30 Prozent auf 14,10 USD) und Big 5 Sporting Goods (-6,93 Prozent auf 1,88 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 145 902 182 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,003 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,03 erwartet. Mit 19,46 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at