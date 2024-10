Schwacher Wochentag in Zürich: SMI schlussendlich schwächer

Der SMI gönnte sich am dritten Tag der Woche eine Verschnaufpause.

Schlussendlich schloss der SMI nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 12 147,10 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,455 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,086 Prozent stärker bei 12 173,84 Punkten in den Handel, nach 12 163,33 Punkten am Vortag.

Bei 12 218,38 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 12 107,05 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der SMI bereits um 1,27 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 23.09.2024, stand der SMI bei 11 965,35 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 23.07.2024, einen Stand von 12 278,82 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2023, betrug der SMI-Kurs 10 331,92 Punkte.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,75 Prozent nach oben. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 483,57 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 064,90 Punkten.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Roche (+ 1,84 Prozent auf 277,20 CHF), Swisscom (+ 0,45 Prozent auf 560,50 CHF), Lonza (+ 0,11 Prozent auf 540,40 CHF), Alcon (+ 0,10 Prozent auf 81,66 CHF) und Swiss Life (+ 0,00 Prozent auf 709,00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Kühne + Nagel International (-1,63 Prozent auf 216,80 CHF), Logitech (-1,50 Prozent auf 70,72 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,45 Prozent auf 48,39 CHF), Sika (-1,28 Prozent auf 247,50 CHF) und Partners Group (-1,25 Prozent auf 1 260,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 2 530 163 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 235,218 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,92 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,78 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

