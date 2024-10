ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Swiss Re vor Zahlen zum dritten Quartal von 101 auf 106 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Die Naturkatastrophen-Budgets der Sektorunternehmen für das dritte Quartal seien im Schnitt weitgehend aufgezehrt, wobei Hurrikan Milton in die Ergebnisse für das vierte Quartal falle, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Aussagen zu Tarifen dürften aber Verbesserungen zeigen. Hardcastles Favorit unter den europäischen Rückversicherern ist Munich Re./ajx/edh



