ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 101 Franken belassen. Diese lieferten sowohl den Optimisten als auch den Pessimisten Argumente, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Nettogewinn auf Basis der Rechnungslegungsvorschrift IFRS 17 liege um 8 Prozent über der Markterwartung. Die Bruttoeinnahmen im Schaden-/Unfallgeschäft hätten hingegen die Erwartungen verfehlt. Er rechne mit einer neutralen bis leicht positiven Kursreaktion der Aktien des Rückversicherers./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2024 / 06:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2024 / 06:19 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.