Schwacher Wochentag in Zürich: SPI fällt mittags

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Mittag.

Um 12:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,11 Prozent schwächer bei 15 956,51 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,940 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,200 Prozent fester bei 16 006,08 Punkten, nach 15 974,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15 956,51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 006,08 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, bei 15 136,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.02.2024, notierte der SPI bei 14 852,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, wies der SPI einen Wert von 15 066,43 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 9,52 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 048,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern erreicht.

SPI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Curatis (+ 7,56 Prozent auf 7,40 CHF), DocMorris (+ 6,52 Prozent auf 70,30 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 5,56 Prozent auf 8,55 CHF), SHL Telemedicine (+ 3,53 Prozent auf 5,28 CHF) und Meyer Burger (+ 2,61 Prozent auf 0,01 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Spexis (-10,95 Prozent auf 0,06 CHF), Helvetia (-4,88 Prozent auf 122,70 CHF), Addex Therapeutics (-3,85 Prozent auf 0,07 CHF), Phoenix Mecano (-3,79 Prozent auf 508,00 CHF) und DOTTIKON ES (-3,37 Prozent auf 258,00 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. 66 198 180 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 238,023 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Die Talenthouse-Aktie hat mit 0,54 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Adecco SA-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at