Schwacher Wochentag in Zürich: SPI fällt zum Handelsende

Am Abend agierten die Anleger in Zürich vorsichtiger.

Schlussendlich schloss der SPI nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 16 033,56 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,174 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,105 Prozent auf 16 025,67 Punkte an der Kurstafel, nach 16 042,50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 16 073,87 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 984,29 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Minus von 1,40 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.09.2024, lag der SPI bei 16 161,64 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 04.07.2024, den Stand von 16 072,05 Punkten. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 04.10.2023, mit 14 084,96 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 10,05 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 16 557,98 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 455,60 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Relief Therapeutics (+ 14,58 Prozent auf 2,75 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 11,35 Prozent auf 0,16 CHF), Addex Therapeutics (+ 9,72 Prozent auf 0,07 CHF), Curatis (+ 8,84 Prozent auf 9,36 CHF) und HOCHDORF (+ 6,45 Prozent auf 0,66 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Highlight Event and Entertainment (-27,61 Prozent auf 5,90 CHF), ONE swiss bank (-11,25 Prozent auf 3,55 CHF), GAM (-10,92 Prozent auf 0,17 CHF), DocMorris (-7,70 Prozent auf 31,42 CHF) und Xlife Sciences (-6,19 Prozent auf 27,30 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 654 005 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 240,412 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Adecco SA-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,67 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at