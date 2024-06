Schwacher Wochentag in Zürich: SPI präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer

So performte der SPI zum Handelsschluss.

Der SPI beendete den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 15 919,28 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,092 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,246 Prozent auf 15 981,15 Punkte an der Kurstafel, nach 15 941,95 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 15 996,16 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 15 905,00 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Seit Beginn der Woche sank der SPI bereits um 0,222 Prozent. Vor einem Monat, am 28.05.2024, wurde der SPI auf 15 844,47 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 28.03.2024, erreichte der SPI einen Stand von 15 442,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.06.2023, wies der SPI einen Wert von 14 728,40 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,26 Prozent zu. 16 309,66 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. 14 455,60 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Curatis (+ 8,33 Prozent auf 6,50 CHF), Perrot Duval SA (+ 5,83 Prozent auf 54,50 CHF), Orascom Development (+ 4,27 Prozent auf 3,91 CHF), CPH Group (+ 4,26 Prozent auf 68,60 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 3,50 Prozent auf 11,84 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Santhera Pharmaceuticals (-5,25 Prozent auf 8,31 CHF), Gurit (-5,05 Prozent auf 52,70 CHF), StarragTornos (-4,67 Prozent auf 51,00 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (-3,81 Prozent auf 27,80 CHF) und TX Group (-3,44 Prozent auf 162,60 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. 300 583 665 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 248,265 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Die Talenthouse-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Mit 8,14 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Adecco SA-Aktie zu erwarten.

