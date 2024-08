Schwacher Wochentag in Zürich: SPI schwächelt zum Ende des Montagshandels

Letztendlich schloss der SPI am Montag nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 16 389,74 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,200 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,081 Prozent tiefer bei 16 385,86 Punkten in den Montagshandel, nach 16 399,07 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 16 410,50 Punkte, das Tagestief hingegen 16 369,37 Zähler.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Der SPI lag noch vor einem Monat, am 26.07.2024, bei 16 246,90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wurde der SPI mit 15 936,35 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, notierte der SPI bei 14 443,65 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 12,49 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 16 484,31 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Curatis (+ 19,60 Prozent auf 5,98 CHF), Evolva (+ 8,80 Prozent auf 0,94 CHF), Addex Therapeutics (+ 6,79 Prozent auf 0,06 CHF), GAM (+ 6,38 Prozent auf 0,17 CHF) und Molecular Partners (+ 4,57 Prozent auf 5,49 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Meyer Burger Technology (-45,09 Prozent auf 2,25 CHF), HOCHDORF (-14,56 Prozent auf 4,87 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-8,57 Prozent auf 0,32 CHF), ams (-5,97 Prozent auf 1,02 CHF) und Kudelski (-5,84 Prozent auf 1,45 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Im SPI sticht die ams-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 044 519 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 256,649 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Im SPI präsentiert die Talenthouse-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die CPH Group-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,90 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

