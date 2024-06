Schwacher Wochentag in Zürich: SPI verbucht am Mittwochnachmittag Abschläge

Um 15:42 Uhr fällt der SPI im SIX-Handel um 0,67 Prozent auf 15 930,61 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,127 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,368 Prozent stärker bei 16 096,58 Punkten, nach 16 037,64 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 15 908,03 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 16 132,49 Einheiten.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Verlust von 0,150 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wies der SPI einen Wert von 15 936,35 Punkten auf. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 26.03.2024, bei 15 359,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.06.2023, lag der SPI-Kurs bei 14 657,20 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 9,34 Prozent zu Buche. Bei 16 309,66 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Santhera Pharmaceuticals (+ 8,59 Prozent auf 8,98 CHF), Meyer Burger (+ 5,21 Prozent auf 0,01 CHF), Evolva (+ 3,26 Prozent auf 0,95 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 3,20 Prozent auf 29,00 CHF) und Ypsomed (+ 3,05 Prozent auf 405,50 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Spexis (-17,84 Prozent auf 0,04 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-15,17 Prozent auf 8,11 CHF), SHL Telemedicine (-12,24 Prozent auf 4,30 CHF), Molecular Partners (-10,71 Prozent auf 6,25 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (-9,02 Prozent auf 0,46 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 358 496 425 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 253,893 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SPI-Werte

Unter den SPI-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,86 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at