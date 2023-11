Schwacher Wochentag in Zürich: SPI zum Start leichter

Am Freitag bewegt sich der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,08 Prozent leichter bei 14 216,75 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 1,864 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,112 Prozent leichter bei 14 212,79 Punkten in den Handel, nach 14 228,78 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 14 212,79 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 219,86 Zählern.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,820 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 24.10.2023, den Wert von 13 603,38 Punkten. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 24.08.2023, bei 14 462,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2022, wurde der SPI auf 14 288,10 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 1,23 Prozent aufwärts. 15 314,62 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 451,76 Zählern.

SPI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Spexis (+ 34,62 Prozent auf 0,07 CHF), Addex Therapeutics (+ 7,14 Prozent auf 0,05 CHF), Relief Therapeutics (+ 5,35 Prozent auf 1,97 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 3,55 Prozent auf 4,38 CHF) und u-blox (+ 2,70 Prozent auf 87,60 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil ObsEva (-5,95 Prozent auf 0,04 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-2,17 Prozent auf 0,08 CHF), Evolva (-2,13 Prozent auf 0,73 CHF), Mikron (-1,89 Prozent auf 13,00 CHF) und Medartis (-1,45 Prozent auf 68,20 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 2 349 542 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SPI mit 269,168 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SPI weist die Achiko-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OC Oerlikon-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,54 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at