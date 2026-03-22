Schweitzer: 'Das ist ein schwerer Abend'

MAINZ (dpa-AFX) - Der bisherige rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hat nach seiner Wahlniederlage die CDU gelobt und eine "ordentliche Regierung" mit den Christdemokraten versprochen. Es werde einen Wechsel an der Spitze der Landesregierung geben, sagte er. "Das ist in der Demokratie so, dass gehört dazu." Er sagte allen, die an der nächsten Regierung beteiligt sein werden, insbesondere der CDU: "Ihr habt gut gekämpft."

Für die Sozialdemokraten habe es am Ende nicht gereicht. Zu den Ursachen der Wahlniederlage äußerte er sich nur kurz: "Wir spüren heute Abend Trends, die stark sind und die ihre Ursachen nicht in Rheinland-Pfalz haben. Und das sollten wir uns immer wieder auch deutlich machen." Man werde mit dem Ergebnis "ordentlich und konstruktiv umgehen". Er fügte hinzu: "Das ist ein schwerer Abend für viele von uns, auch für mich persönlich."/rtt/DP/zb