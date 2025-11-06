GALA Aktie
WKN: 941072 / ISIN: JP3233700008
|
06.11.2025 08:15:47
Schweizer Business Council VAE: Gala-Dinner zum grossen Jubiläum
Das Generalkonsulat der Schweiz in Dubai und der Swiss Business Council Vereinigte Arabische Emirate (SBC UAE) werden zur Feier von 20 Jahren Schweizer Handel, Investitionen und Gemeinschaftspräsenz im Nahen Osten einen Gala Dinner veranstalten. Der Event findet am Samstag, den 15. November 2025, im eleganten Bvlgari Resort & Residences Dubai statt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Aktien in diesem Artikel
|GALA INC
|224,00
|-0,88%