Krypto Aktie
WKN DE: A0SLML / ISIN: DE000A0SLML9
|
30.10.2025 16:35:51
Schweizer Krypto-Quant räumt Preis ab
Ein ehemaliger Banker macht die Volatilität von Bitcoin und Ether zur systematischen Ertragsquelle. Für diese Strategie wurde das Start-Up soeben als «Best Boutique Quantitative Investment Firm Switzerland» ausgezeichnet. finews.ch traf Mitgründer Daniel Kuehne vor der offiziellen Bekanntgabe.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
