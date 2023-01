Schweizer Public-Cloud-Markt wächst dank Ausbau des Hyperscaler-Geschäfts

Da sie den Nutzen der Cloud zum Erreichen ihrer Geschäftsziele erkennen, verlagert eine immer grössere Zahl von Unternehmen in der Schweiz ihre IT-Workloads in die Public-Cloud-Infrastrukturen von Hyperscalern. Dies meldet eine neue Studie, die die Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein führendes, weltweit tätiges Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, heute herausgegeben hat.

Die Studie "2022 ISG Provider Lens™ Public Cloud — Solutions and Services report for Switzerland” zeigt, dass nur 5 Prozent aller Unternehmen in der Schweiz noch keine Cloud-Services nutzen. Als Hauptnutzer von Hyperscaler Public Cloud-Infrastrukturen erweisen sich vor allem solche Wirtschaftsbranchen, deren Regulierung gering ist.

"Die Coronapandemie hat Unternehmen auf der ganzen Welt die Bedeutung einer tragfähigen, flexiblen IT-Infrastruktur vor Augen geführt”, sagt Uwe Ladwig, Geschäftsführer von ISG Switzerland. "Die plötzliche Notwendigkeit, neue Arbeitsformen und digitale Vorgehensweisen zu unterstützen und gleichzeitig eine hohe Verfügbarkeit der Systeme zu gewährleisten, hat einen anhaltenden Trend in Richtung Cloud ausgelöst.”

Der Wettbewerb unter den Cloud-Anbietern in der Schweiz nimmt zu, da weltweit tätige Hyperscaler in den Markt eintreten und Dienste einführen, die insbesondere auch auf den ausgedehnten Finanzsektor des Landes ausgerichtet sind, so ISG. Da Google und Microsoft immer mehr Rechenzentren in der Schweiz errichten und AWS den Markteintritt vorbereitet, sehen sich die traditionellen Hosting-Anbieter starken Konkurrenten gegenüber. Viele Unternehmen, die sicherstellen wollen, dass ihre Daten in der Schweiz bleiben, verlassen sich jedoch nach wie vor auf regionale Anbieter, die über vergleichbare Angebote wie die Hyperscaler verfügen.

Zudem interessieren sich Unternehmen aller Grössen und Wirtschaftszweige in der Schweiz zunehmend für Infrastructure-as-a-Service-Angebote (IaaS) und Platform-as-a-Service-Dienste (PaaS). Ziel sind die schnelle Anwendungsentwicklung sowie Zugewinne in den Bereichen Flexibilität, Skalierbarkeit und Sicherheit, so die Studie weiter. Darüber hinaus steige auch die Nachfrage nach branchenspezifischen PaaS- und Software-as-a-Service (SaaS)-Angeboten.

"Die Schweiz ist ein wichtiger Markt für alle drei grossen Hyperscaler”, sagt Jan Erik Aase, Partner und Global Leader, ISG Provider Lens Research. "Diese weiten ihr Angebot an Funktionen und Dienstleistungen für die Schweizer Kunden kontinuierlich aus.”

Viele grosse Unternehmen in der Schweiz, die auf Public Clouds wechseln, wenden sich an Anbieter von Beratungs- und Transformationsdiensten, um sich bei Aufgaben wie Workload Assessment, Change Management und Integration unterstützen zu lassen. Der zunehmende Mangel an qualifiziertem Fachpersonal zeige sich gerade auch in diesen Bereichen und treibe die Nachfrage nach entsprechenden Dienstleistungen noch einmal zusätzlich, so ISG. Mittelständische Unternehmen bevorzugen in der Regel lokal tätige Anbieter, die mit dem schweizerischen Marktumfeld und den Datenschutzgesetzen des Landes vertraut sind und somit geeignete Rahmenbedingungen für die Umstellung der Arbeitslasten schaffen können.

Zudem beschäftigt sich die Studie mit einer Reihe weiterer Trends auf dem Schweizer Public-Cloud-Markt. Hierzu zählen zum Beispiel die zunehmende Bereitschaft, auch SAP-Workloads in die Cloud zu verlagern, oder die Frage, inwiefern sich die Nachhaltigkeitsziele der Anwenderunternehmen auf deren Public-Cloud-Entscheidungen auswirken.

Die Studie "2022 ISG Provider Lens™ Public Cloud — Solutions and Services report for Switzerland” bewertet die Fähigkeiten von 65 Anbietern in sechs Marktsegmenten. Dies sind "Consulting and Transformation Services for Large Accounts", "Consulting and Transformation Services for Midmarket", "Managed Public Cloud Services for Large Accounts", "Managed Public Cloud Services for Midmarket", "Hyperscale Infrastructure and Platform Services" und "SAP HANA Infrastructure Services."

Die Studie stuft Swisscom in allen sechs Marktsegmenten und Aveniq in insgesamt vier Segmenten als "Leader" ein. Die Anbieter ti&m und UMB erhalten diese Einstufung in je drei Segmenten. Darüber hinaus werden Accenture, Atos, AWS, Capgemini, Google, Microsoft und Wipro in jeweils zwei Marktsegmenten als "Leader" eingestuft. BitHawk, DXC Technology, IBM, itesys, Kyndryl, Netcloud und T-Systems sind "Leader" in je einem Segment.

Zudem werden Nordcloud in zwei Marktsegmenten sowie Claranet in einem Segment als "Rising Star" bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial.

Eine bearbeitete Version der Studie steht bei ti&m zum Download bereit.

Die Studie "2022 ISG Provider Lens™ Public Cloud — Solutions and Services report for Switzerland” ist für Abonnenten und Einzelkäufer auf dieser Webseite erhältlich.

