Scientific Games: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Scientific Games präsentierte in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scientific Games ein EPS von 1,11 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 828,0 Millionen USD – ein Plus von 2,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scientific Games 809,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at