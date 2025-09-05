05.09.2025 23:02:40

Scope erhöht Litauen auf A+ (A) - Ausblick erhöht auf Stabil (Positiv)

DOW JONES--Die Ratingagentur Scope hat das Langfristratings für Litauen auf A+ von A erhöht. Der Ausblick sei nunmehr stabil (bislang: positiv), teilte Scope am späten Freitagabend mit. Mit der Hochstufung tragen die Analysten dem starken Wachstum des Landes Rechnung. Es profitiere von strukturellen Verbesserungen infolge seiner Reformen und umfangreicher, EU-finanzierter Investitionen.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2025 17:03 ET (21:03 GMT)

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktzahlen: ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Gewinnmitnahmen an den US-Börsen -- Handel in Asien endet mit Aufschlägen
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Freitag Verluste. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen zeigten sich nach neuen Bestmarken schwächer. In Fernost dominierten die Käufer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

