Scorpius: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Scorpius hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Scorpius 0,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 75,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at