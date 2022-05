Scout24-Aktie im Plus: Scout24 lässt Erwartungen hinter sich - Umsatzanstieg im ersten Quartal

Zudem will der Internetkonzern das obere Ende der Spanne für die Ergebnisziele 2022 erreichen.

Die Scout24-Gruppe steigerte den Umsatz im ersten Quartal um 15,1 Prozent auf 107,9 Millionen Euro. Analysten hatten dem Unternehmen nur 105 Millionen Euro zugetraut. Wachstumstreiber war der Ausbau von ImmoScout24 zu einer transaktionsbasierten Immobilien-Plattform mit höherem Umsatzpotenzial. Neben Anzeigen zur Vermarktung von Immobilien bietet Scout24 vermehrt Produkte an, die Immobilientransaktionen wie den Kauf und Verkauf, die Anmietung und Vermietung oder das Management von Immobilien digitaler und dadurch effizienter machen.

Das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit stieg um 6,5 Prozent auf 58,6 Millionen Euro. Analysten hatten 58 Millionen Euro erwartet. Die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit lag allerdings mit 54,4 Prozent 4,4 Prozentpunkte unter der Vorjahresmarge. Der Gewinn nach Steuern fiel um 17,7 Prozent auf 20,1 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie blieb im fortgeführten Geschäft mit 25 Cent unverändert.

Trotz der sich eintrübenden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet der Vorstand mit Blick auf das Gesamtjahr ein Umsatzwachstum am oberen Ende der prognostizierten Bandbreite von 11 bis 12 Prozent. Aufgrund der verbesserten Umsatzdynamik ist der Vorstand ebenfalls zuversichtlich in Bezug auf sein Ertragsziel. Auch hier erwartet er ein Wachstum im oberen Bereich der prognostizierten Bandbreite von 6 bis 8 Prozent.

Warburg Research senkt Ziel für Scout24 auf 67 Euro

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Scout24 von 72 auf 67 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Umsatzwachstum des Online-Immobilienmarktplatzes sei etwas stärker ausgefallen als gedacht, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er passte sein Bewertungsmodell aber an das Umfeld steigender Zinsen an.

Die Scout24-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 1,46 Prozent auf 61,10 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones / dpa-AFX)