Scout24 Aktie

Scout24 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Übernahme 19.09.2025 09:34:00

Scout24 expandiert nach Spanien - Aktie schwächelt

Scout24 expandiert nach Spanien - Aktie schwächelt

Scout24 kauft in Spanien zu.

Wie der Betreiber von Immoscout24 mitteilte, übernimmt er die spanischen Immobilienplattformen Fotocasa und Habitaclia von dem Finanzinvestor EQT. Der Unternehmenswert der Transaktion beträgt rund 153 Millionen Euro. Scout24 finanziert die Übernahme über Barmittel und bestehende Kreditfazilitäten.

Die beiden Unternehmen werden 2025 voraussichtlich einen Umsatz von etwa 60 Millionen Euro und ein Pro-forma-EBITDA von rund 11 Millionen Euro erzielen. Sie sollen unter ihren Markennamen weitergeführt werden. Das Management bleibt an Bord. Die Plattformen haben mehr als 8 Millionen monatlich aktive Nutzer, rund 1 Million Immobilienanzeigen und etwa 14.000 gewerbliche Kunden.

Der Abschluss der Übernahme wird innerhalb der nächsten sechs Monate erwartet. Das laufende Aktienrückkaufprogramm und die Kapitalallokation von Scout24 bleiben unverändert.

Die Scout24-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise 2,58 Prozent auf 105,90 Euro nach.

DJG/mgo/cln

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

So viel hätte eine Investition in Scout24 von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Anleger an einem Scout24-Investment von vor 3 Jahren verdient
DAX-Umbau möglich: Analyst JPMorgan rechnet mit Scout24- und GEA-Aufstieg

Bildquelle: Scout24
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Scout24 105,00 -3,14% Scout24

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
14.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.25 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.25 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung durch die Fed: ATX und DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen wechselhaft
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Freitag etwas stärker, während der deutsche Aktienmarkt ebenso mit knappen Gewinnen notiert. Die größten asiatischen Börsen zeigen sich zum Wochenschluss volatil.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen